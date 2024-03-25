Рекрутинг до ЗСУ. В Міноборони розповіли, скільки людей звернулося і які вакансії обирають

Заступниця міністра оборони заявила, що українці хочуть служити не лише в тилових підрозділах

Наталія Калмикова (Фото: Міністерство оборони)

Рекрутингові платформи отримали майже 130 000 відгуків на військові вакансії. При цьому українці цікавляться не лише тиловими, але й бойовими спеціальностями. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, Міноборони продовжує співпрацю з сайтами пошуку роботи.

"ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні. Станом на 25 березня розміщено понад 10 000 вакансій і отримано на них понад 130 000 відгуків", – сказала Калмикова.

Заступниця міністра зазначила, що є вакансії, на які відгукнулися понад 50 осіб.

"Напрочуд часто є такі закиди, що йдуть на, умовно, тилові [посади], але це не так. Люди подаються і на посади кулеметників, і на посади стрільців, штурмовиків. Насправді посада штурмовика така, що якщо людина має попередню підготовку і готова долучатися до підрозділу, який славетний своїми бойовими здобутками, то це хороша історія", – сказала Калмикова.

На запитання ведучої щодо роботи перших чотирьох центрів рекрутингу до Збройних Сил України Калмикова відповіла, що в Міноборони задоволені співпрацею. За її словами, близько 350 людей звернулися до центрів, і понад 100 з них проходять різні етапи оформлення.

"Це хороший показник, що люди хочуть захищати країну і готові це робити", – зазначила заступниця міністра.

Також Калмикова розповіла, що протягом шести місяців поточного року планується відкрити 27 центрів рекрутингу до української армії.

Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

19 березня у Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.

20 березня у Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших в країні центрів рекрутингу ЗСУ.

22 березня відбулося відкриття центру рекрутингу в Полтаві.

Читайте також: Фахівець з рекрутингу: Люди хочуть служити у Львові, але вони потрібні в зоні бойових дій