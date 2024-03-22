"Сотни вакансий для женщин и мужчин". В Полтаве открылся центр рекрутинга ВСУ

Рекрутинговый центр в Полтаве (Фото: Минобороны)

В Полтаве на базе Центра предоставления административных услуг открылся центр рекрутинга в украинскую армию, он стал четвертым в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Как рассказал уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец, в центре уже доступны сотни вакансий в воинских частях оперативного командования "Восток", Национальной гвардии и территориальной обороны.

Есть вакансии операторов дронов, водителей, специалистов по ремонту техники и медиков.

Министерство обороны

По словам Бежевца, минимальная заработная плата на должностях составляет 20 000 грн, также выплачивается дополнительное вознаграждение в зависимости от места службы.

Министерство обороны

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что каждый, кто придет в центр рекрутинга, будет оформлен именно в ту бригаду и на ту должность, которую он пожелает. Глава ОВА подчеркнул, что этот процесс областные власти будут контролировать вместе с Минобороны и Генштабом ВСУ.

Министерство обороны

Центр рекрутинга работает на базе ЦПАУ по адресу: ул. Соборности, 45а.

Министерство обороны

Ознакомиться с перечнем доступных вакансий можно на портале здесь.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

19 марта в Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в украинскую армию.

20 марта в Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ.

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