Представник Міноборони: Деякі люди, що зверталися до центрів рекрутингу, вже служать

Олексій Бежевець (Фото: Армія Inform)

Деякі люди, які прийшли до рекрутингових центрів, відкритих у різних містах України, вже служать на обраних ними посадах у військових частинах. Про це в ефірі національного телемарафону розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за весь час існування рекрутингових центрів (перший з них відкрився у Львові 12 лютого. – Ред.) до них звернулося понад 450 людей.

"З них 168 осіб вже перебувають на різних етапах оформлення: вони залишили свої анкети, спілкуються з військовими частинами. Вже є приклади, коли люди перебувають у навчальних центрах, а є вже особи, які служать на посадах в обраних частинах", – розповів Бежевець.

Він зазначив, що близько 20% з тих, хто звернувся до рекрутингових центрів, – це жінки.

Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

19 березня в Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.

20 березня у Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших у країні центрів рекрутингу ЗСУ.

22 березня відбулося відкриття центру рекрутингу в Полтаві.

Читайте також: Рекрутинг до ЗСУ. В Міноборони розповіли, скільки людей звернулося і які вакансії обирають