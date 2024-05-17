ТЦК будут проверять основания предоставления отсрочки: что еще изменится с 18 мая

Кабмин внес изменения в положение о работе ТЦК. С 18 мая военкоматы смогут проверять учетные документы и основания предоставления отсрочки

Форма ТЦК (Фото: Генштаб ВСУ)

С 18 мая территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь право на проверку военно-учетных документов военнообязанных от 18 до 60 лет, а районные военкоматы смогут проверять основания предоставления отсрочки. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина №558 в положение о работе ТЦК.

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До нововведений районные ТЦК оформляли отсрочку для военнообязанных и резервистов. С 18 мая в их полномочия будет входить также проверка оснований предоставления отсрочки.

Кроме того, ТЦК будут контролировать ведение воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также следить за бронированием военнообязанных в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учебных заведениях.

Военкоматы также смогут обращаться в суд с исковым заявлением о том, чтобы временно ограничить уклоняющихся в праве управлять транспортным средством во время мобилизации.

Согласно новой норме, ТЦК смогут проверять военно-учетные документы мужчин от 18 до 60 лет, производя фото- и видеофиксацию процесса. Они могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру "Оберег".

Что касается пригодности или непригодности украинцев к военной службе, ТЦК теперь будут способствовать повторному медосмотру мужчин, которые имели статус "ограниченно пригодных".

Изменения касаются закона о мобилизации и вступят в силу с 18 мая.

С 18 мая 2024 г. все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

С этого же дня также заработает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, где можно будет обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Зеленский 17 мая подписал два закона: о добровольной мобилизации осужденных, а также об увеличении штрафов за нарушение воинского учета.

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