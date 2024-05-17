ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочення: що ще зміниться з 18 травня

Кабмін вніс зміни до положення про роботу ТЦК. З 18 травня військкомати зможуть перевіряти облікові документи та підстави надання відстрочення

Форма ТЦК (Фото: Генштаб ЗСУ)

З 18 травня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки матимуть право на перевірку військово-облікових документів військовозобов'язаних від 18 до 60 років, а районні військкомати зможуть перевіряти підстави надання відстрочення. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну №558 до положення про роботу ТЦК.

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До нововведень районні ТЦК оформлювали відстрочення для військовозобов'язаних і резервістів. З 18 травня до їхніх повноважень входитиме також перевірка підстав надання відстрочення.

Окрім того, ТЦК будуть контролювати ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а також слідкувати за бронюванням військовозобов’язаних у місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, у закладах освіти.

Військкомати також зможуть звертатися до суду із позовною заявою про те, щоб тимчасово обмежити ухилянтів у праві керувати транспортним засобом під час мобілізації.

Згідно з новою нормою, ТЦК зможуть перевіряти військово-облікові документи чоловіків від 18 до 60 років, проводячи фото- та відеофіксацію процесу. Вони також можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру "Оберіг".

Щодо придатності або непридатності українців до військової служби, ТЦК тепер сприятимуть повторному медогляду чоловіків, які мали статус "обмежено придатних".

Зміни стосуються закону про мобілізацію й набудуть чинності з 18 травня.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, де можна буде оновити дані й отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Зеленський 17 травня підписав два закони: про добровільну мобілізацію засуджених, а також про збільшення штрафів за порушення військового обліку.

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