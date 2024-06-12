Рекрутинг в ВСУ. В Минобороны назвали количество обращений и лидирующие города
В рекрутинговые центры уже обратились более 7000 украинцев, и для до 40% из них ищут вакансии в украинской армии. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.
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Находясь на открытии 23-го в стране центра рекрутинга украинской армии в Белой Церкви, он сказал, что среди лидеров по продуктивности можно выделить центры во Львове, Запорожье и Харькове.
Центр в Киеве открылся позже, но уже тоже показывает хорошие результаты, отметил он.
Бежевец рассказал, что на сегодняшний день центры рекрутинга получили более 7000 обращений, и есть около 2000 кандидатов, для которых подыскиваются вакансии.
Таким образом до 40% обратившихся людей и дальше "находятся в этом рекрутинговом процессе".
Он добавил, что до конца июня планируется открыть еще по меньшей мере три, а может и четыре рекрутинговых центра. Где именно – не уточнил.
- В начале мая Бежевец говорил, что потребность в новых военнослужащих разных специальностей есть, в первую очередь, в частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора.
- По данным Минобороны, по состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ составило 1:3.
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