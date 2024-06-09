100 000, 70 000 и 50 000 грн: в Минобороны перечислили надбавки для военных ВСУ

Помимо зарплаты, военные на "нуле" получают боевые, а также недавно одобренные 70 000 грн. Для спецзадач и в управлениях есть свои надбавки

Иллюстративное фото - Генштаб

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова озвучила минимальную сумму зарплаты в Вооруженных Силах Украины и перечислила предусмотренные доплаты украинским защитникам. Об этом она сказала в разговоре с представителем ведомства Дмитрием Лазуткиным.

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Базовое денежное довольствие в ВСУ – 20 100 грн. Это минимальная сумма, ниже которой не может быть у военного, отметила Калмыкова.

Также есть надбавки: это боевые выплаты в размере 100 000 грн за выполнение задач на передовой и дополнительные утвержденные Кабмином 70 000 грн.

По словам Калмыковой, насчет 70 000 уже проведены все необходимые процедуры, есть приказ министра обороны Рустема Умерова с порядком начисления, и ведомство собирает данные из войск о численности лиц, которым нужно выплатить эту сумму.

Среди других доплат есть также 30 000 грн, которые выплачиваются тем, кто в составе группировок выполняет специальные и боевые задания.

Есть отдельная доплата для военнослужащих, которые служат в управлениях – до 50 000 грн.

Калмыкова отметила, что сейчас наблюдается "очень хорошая" динамика работы центров рекрутинга, и все вакансии в ВСУ сейчас популярны, потому что армия все еще является работодателем с самой высокой зарплатой по Украине.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

С 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код – это сравнивает данные из электронного реестра с бумажным учетным документом.

Украинцы могут обращаться в центры рекрутинга, чтобы самостоятельно выбрать должность в рядах Сил обороны.

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