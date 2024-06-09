В ВСУ насчитывается 67 000 женщин, 19 000 из них не военнослужащие – Минобороны

19 000 из этих 67 000 – это работницы ВСУ, а остальные – военнослужащие

Иллюстративное фото: Минобороны

В рядах Вооруженных Сил Украины насчитывается более 67 000 женщин, и эта численность постоянно увеличивается. Об этом рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в разговоре со спикером ведомства Дмитрием Лазуткиным.

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Калмыкова отметила, что 19 000 из этих 67 000 – это сотрудницы ВСУ. Остальные – военнослужащие.

Она также подчеркнула, что наблюдаются проблемы с продвижением женщин по службе в рядах ВСУ. Уверяет, что оборонное ведомство работает над этим.

По состоянию на январь 2024 года в ВСУ служили 45 587 женщин, из них 13 487 имели статус участника боевых действий.