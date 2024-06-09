У ЗСУ налічується 67 000 жінок, 19 000 із них не військовослужбовиці – Міноборони

19 000 із цих 67 000 – це працівниці ЗСУ, а інші – військовослужбовиці

Ілюстративне фото: Міноборони

Наразі в лавах Збройних Сил України налічується понад 67 000 жінок, і ця чисельність постійно збільшується. Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова у розмові з речником відомства Дмитром Лазуткіним.

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Калмикова зазначила, що 19 000 із цих 67 000 – це працівниці ЗСУ. Інші – військовослужбовиці.

Вона також наголосила, що спостерігаються проблеми із просуванням жінок по службі у лавах ЗСУ. Запевнила, що оборонне відомство працює над цим.

Станом на січень 2024-го у ЗСУ служили 45 587 жінок, із них 13 487 мали статус учасниць бойових дій.