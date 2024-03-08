Воюють 13 487. У Міноборони назвали кількість жінок у Збройних Силах України
У Збройних Силах України сьогодні служать 45 587 жінок. Про це повідомили у медійному центрі при міністерстві оборони.
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За словами військових, ця кількість актуальна на січень 2024 року.
Це на 2018 рік жінок більше, ніж було у жовтні минулого року.
З них 13 487 мають статус учасника бойових дій.
Зазначається, що чисельність жінок у ЗСУ продовжує збільшуватися з кожним днем.
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