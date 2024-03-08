Воюють 13 487. У Міноборони назвали кількість жінок у Збройних Силах України

У Міноборони зазначили, що чисельність жінок у ЗСУ продовжує збільшуватися

Жінки у ЗСУ (Фото: Міноборони)

У Збройних Силах України сьогодні служать 45 587 жінок. Про це повідомили у медійному центрі при міністерстві оборони.

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За словами військових, ця кількість актуальна на січень 2024 року.

Це на 2018 рік жінок більше, ніж було у жовтні минулого року.

З них 13 487 мають статус учасника бойових дій.

Зазначається, що чисельність жінок у ЗСУ продовжує збільшуватися з кожним днем.

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