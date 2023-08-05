Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

У Збройних силах України з'явилася польова форма для жінок. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Як зазначається, Міноборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового і його офіційно поставлено на забезпечення.

Як зазначається, робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася у 2022 році.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, найближчим часом буде розпочато відповідні процедури закупівель та постачання форми до військ.

Наголошується, що в оновленій моделі костюма було враховано всі побажання та зауваження військовослужбовців жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

"На черзі – жіночі бронежилети", – повідомили у Міноборони.

За даними міністерства, у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 000 жінок-військовослужбовців, близько 5000 з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

У грудні 2022 року перші партії жіночої військової форми вже надійшли на тестування.

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