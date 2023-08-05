RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 11:10
Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України з'явилася польова форма для жінок. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, Міноборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового і його офіційно поставлено на забезпечення.

Як зазначається, робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася у 2022 році.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, найближчим часом буде розпочато відповідні процедури закупівель та постачання форми до військ.

Наголошується, що в оновленій моделі костюма було враховано всі побажання та зауваження військовослужбовців жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

"На черзі – жіночі бронежилети", – повідомили у Міноборони.

Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

Міноборони показало нову польову форму для жінок-військовослужбовиць – фото

За даними міністерства, у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 000 жінок-військовослужбовців, близько 5000 з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Читайте також: Єдина жінка з Києва у батальйоні "Лють". Модель відмовилася від кар'єри заради перемоги

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
міноборонижінкивійськова форма
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 