Минобороны показало новую полевую форму для женщин-военнослужащих – фото
В Вооруженных Силах Украины появилась полевая форма для женщин. Об этом сообщает Министерство обороны.
Как отмечается, Минобороны утвердило образец-эталон костюма летнего полевого и он официально поставлен на обеспечение.
Как отмечается, работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году.
По словам, министра обороны Алексея Резникова, в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок формы в войска.
Подчеркивается, что в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях.
"На очереди – женские бронежилеты", – сообщили в Минобороны.
По данным министерства, в рядах ВСУ проходит службу около 42 000 женщин-военнослужащих, около 5000 из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.
- В декабре 2022 года первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование.
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