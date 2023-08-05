Минобороны показало новую полевую форму для женщин-военнослужащих – фото

В Вооруженных Силах Украины появилась полевая форма для женщин. Об этом сообщает Министерство обороны.

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Как отмечается, Минобороны утвердило образец-эталон костюма летнего полевого и он официально поставлен на обеспечение.

Как отмечается, работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году.

По словам, министра обороны Алексея Резникова, в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок формы в войска.

Подчеркивается, что в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях.

"На очереди – женские бронежилеты", – сообщили в Минобороны.

По данным министерства, в рядах ВСУ проходит службу около 42 000 женщин-военнослужащих, около 5000 из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

В декабре 2022 года первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование.

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