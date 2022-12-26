Первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование – Резников

В несколько бригад Вооруженных Сил Украины поступили на тестирование первые партии новой женской военной формы. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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По словам министра, несколько месяцев Минобороны совместно с волонтерами занималось вопросом разработки женской версии военной униформы.

"И вот наконец-то я могу констатировать – первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование", – написал Резников.

По информации главы Минобороны, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для женщин-военнослужащих, которые будут протестированы во время экспериментального ношения в воинских частях.

Кроме того, сообщил Резников, во время экспериментального ношения будет исследована существующая модель полевого костюма, путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и штанов разной размерной сетки.

Согласно процедуре, после тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий, экземпляры будут доработаны производителем.

Потом министр должен будет подписать изменения в приказ Минобороны об утверждении правил ношения военной формы одежды.

"Наряду с этим идет работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет за счет своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать их в соответствии с потребностями военнослужащих", – сообщил Резников.

Он добавил, что в январе Минобороны планирует начать работу по внедрению для женщин-военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами и бронежилетов с учетом антропологических свойств.

"Отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь, к сожалению, есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать", – написал министр.

7 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о добровольном военном учете для женщин.

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Наталія Медведєва

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