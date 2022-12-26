UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование – Резников

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 19:31
Первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование – Резников - Фото
Коллаж: Facebook Алексея Резникова

В несколько бригад Вооруженных Сил Украины поступили на тестирование первые партии новой женской военной формы. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам министра, несколько месяцев Минобороны совместно с волонтерами занималось вопросом разработки женской версии военной униформы.

"И вот наконец-то я могу констатировать – первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование", – написал Резников.

По информации главы Минобороны, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для женщин-военнослужащих, которые будут протестированы во время экспериментального ношения в воинских частях.

Кроме того, сообщил Резников, во время экспериментального ношения будет исследована существующая модель полевого костюма, путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и штанов разной размерной сетки.

Согласно процедуре, после тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий, экземпляры будут доработаны производителем.

Потом министр должен будет подписать изменения в приказ Минобороны об утверждении правил ношения военной формы одежды.

"Наряду с этим идет работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет за счет своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать их в соответствии с потребностями военнослужащих", – сообщил Резников.

Он добавил, что в январе Минобороны планирует начать работу по внедрению для женщин-военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами и бронежилетов с учетом антропологических свойств.

"Отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь, к сожалению, есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать", – написал министр.

Читайте также: ООН направит еще $20 млн на поддержку сотен волонтерских групп в Украине

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников ВСУ минобороны женщины военная форма
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 