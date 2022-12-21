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ООН направит еще $20 млн на поддержку сотен волонтерских групп в Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 23:13
ООН направит еще $20 млн на поддержку сотен волонтерских групп в Украине - Фото
Дениз Браун (Фото - Wikipedia)

ООН выделит дополнительно $20 млн на поддержку сотен украинских гуманитарных организаций.

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$20 млн выделяются из Гуманитарного фонда для Украины на поддержку более 300 неправительственных общественных организаций и волонтерских групп.

"Такие группы всегда были фундаментально важны для реагирования на гуманитарные проблемы в Украине, и это стало даже более выражено с тех пор, как в конце февраля началось вторжение", — заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

Браун отметила, что именно такие группы "с риском для жизни находятся на передовой, чтобы люди, чьи жизни попали под гнет многомесячной войны, получали то, что им нужно для повседневных потребностей: воду, еду, лекарства и кров, если их дома были повреждены".

  • 13 декабря Украина получила большой грант от Германии. Деньги предназначены для выплаты переселенцам.
  • 21 декабря Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий  сообщило, что общая сумма денежных выплат украинцам от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций превысила $1 млрд.
Сергій Бережний
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гуманитарный фонд ООН волонтеры общественные организации Дениз Браун
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