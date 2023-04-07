Единственная женщина из Киева в батальоне "Лють". Модель отказалась от карьеры ради победы

МВД опубликовало видео о единственной женщине из Киева и области, которая попала в батальон "Лють", входящий в состав "Гвардии наступления". До 24 февраля 2022 года Юлия работала моделью и мечтала о карьере за границей. Видео снято журналистами Радио Свобода.

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Юлия рассказала, что бывшие коллеги сейчас работают в Европе. "Я наблюдаю за ними. Для себя я сделала вывод, что на данный момент хочу быть здесь", – говорит девушка.

За год Юлия приобрела навыки по тактической медицине и стала инструктором.

Сейчас она готовится к службе в штурмовой бригаде. В отборе она была единственной женщиной из Киева и области, сообщили в МВД. Теперь она тренируется наравне с мужчинами.

Юлия говорит: знала на что идет, что жалеть ее никто не будет. Поэтому это еще больше мотивировало ее попасть в "Гвардию наступления".

Ее муж тоже служит в полиции и с начала полномасштабного вторжения выполняет боевые задания на востоке страны.

В феврале Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

В Киевской городской военной администрации рассказали детали о вступлении в "Гвардию наступления" и условия прохождения службы.

Вадим Ребрина

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