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Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 17:27
Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в
Фото: storm.mvs.gov.ua

В Киевской городской военной администрации рассказали детали о вступлении в "Гвардию наступления" и условиях прохождения службы. Там отмечают, что главный фокус будет на личностях, отсюда "человекоцентричный подход к рекрутингу, который проводится по лучшим мировым стандартам".

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Доброволец приходит в ЦНАП, где ему предлагают восемь бригад на выбор, в соответствии с его мотивацией и взглядами.

Например, если доброволец хочет сражаться среди полицейских – ему в "Лють". Если ему дорог Крым и он хочет принять участие в освобождении полуострова – тогда идет в "Кара-даг".

"Главный фокус – на личностях. Отсюда и человекоцентричный подход к рекрутингу, который проводится по лучшим мировым стандартам", – говорится в сообщении.

В КМВА уверяют, что людей не просто набирают в ряды новых подразделений в структуре МВД. Им предлагают "конкретные и очень достойные условия службы, возможность получить профессию и опыт, стать частью большого коллектива – украинских защитников".

Каждый, кого отберут, попадет исключительно в круг единомышленников, говорят в КМВА.

Согласно сообщению, бригады предлагают условия и требования, доброволец определяет, приемлемы ли они для него, и начинает диалог о трудоустройстве. Если нужно обдумать решение, есть запись онлайн. Заполняется типовая анкета кандидата и впоследствии подразделения комплектования связываются с добровольцем для дальнейшей работы.

В КМВА подчеркивают – новобранцев не будут отправлять на фронт сразу. Запланировано несколькомесячное интенсивное обучение с последующим боевым слаживанием новых подразделений.

"К подготовке добровольцев будут привлекать лучших инструкторов по огневой подготовке, тактической медицине. Бойцы будут хорошо снаряжены и оснащены качественным вооружением и техникой. И только после этого они примут участие в наступательных операциях для усиления основных сил нашей страны", – говорится в сообщении.

Завершение формирования и обучения этих частей придется на то время, когда основные силы будут нуждаться в усилении развития наступления. То есть, они пойдут в бой свежими и укомплектованными по штату, отмечают в администрации.

"Это создаст критическое преимущество, в котором нуждаются Силы обороны Украины для дальнейшего освобождения наших территорий. Это и есть часть большого плана действий, направленного на воплощение наших надежд в реальность. Подчеркиваем: это лишь маленькая часть большого плана", – объясняют в КМВА.

Там отмечают, что все военнослужащие всех подразделений Сил обороны, которые непосредственно участвуют в войне в течение не менее 30 дней, получают статус участника боевых действий. Он предусматривает еще больше разнообразных льгот: бесплатное медицинское обслуживание, 75-процентную скидку на коммунальные услуги, досрочный выход на пенсию и т.д.

Список бригад "Гвардии наступления" – на сайте гвардии.

  • Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
Вадим Ребрина
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война кмва гвардия наступления
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