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Міноборони поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну — фото

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 13:24
Міноборони поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну — фото - Фото
Жіноча білизна для ЗСУ (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони поставило на забезпечення до Збройних Сил України жіночу білизну. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У МО заявили, що жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування у підрозділах ЗСУ, а жінки-військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

Зазначається, що жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили матеріали білизни з еластину та бавовни, які добре "вентилюються" та відводять вологу.

Також сказано про зручний крій, який не обмежує рух і підходить для використання навіть у повному екіпіруванні. Розмірна сітка – від XS до XL. Білизна універсальна, з високою посадкою, добре тягнеться та тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Відомство пише, що чисельність жінок у лавах ЗСУ збільшилася на 40 % порівняно з 2021 роком — тепер їх майже 43 000.

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Дмитро Гриниченко
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