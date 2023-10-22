Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье — фото

Министерство обороны поставило на обеспечение в Вооруженные Силы Украины женское белье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В МО заявили, что женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ, а женщины-военнослужащие тестировали комплекты на протяжении 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.

Отмечается, что женщины, которые участвовали в тестированиях, положительно оценили материалы белья из эластина и хлопка, которые хорошо "вентилируются" и отводят влагу.

Также сказано об удобном крое, который не ограничивает движение и подходит для использования даже в полной экипировке. Размерная сетка — от XS до XL. Белье универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

Ведомство пишет, что численность женщин в рядах ВСУ увеличилась на 40% в сравнении с 2021 годом — теперь их почти 43 000.

В декабре 2022 года первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование.

Минобороны показало новую полевую форму для женщин-военнослужащих – фото.

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