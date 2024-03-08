Воюют 13 487. В Минобороны назвали количество женщин в Вооруженных Силах Украины
В Вооруженных Силах Украины сегодня служат 45 587 женщин. Об этом сообщили в медийном центре при министерстве обороны.
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По словам военных, это число актуально на январь 2024 года.
Это на 2018 женщин больше, чем было в октябре прошлого года.
Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.
Отмечается, что численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться с каждым днем.
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