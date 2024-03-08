Воюют 13 487. В Минобороны назвали количество женщин в Вооруженных Силах Украины

В Минобороны отметили, что численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться

Женщины в ВСУ (Фото: Минобороны)

В Вооруженных Силах Украины сегодня служат 45 587 женщин. Об этом сообщили в медийном центре при министерстве обороны.

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По словам военных, это число актуально на январь 2024 года.

Это на 2018 женщин больше, чем было в октябре прошлого года.

Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.

Отмечается, что численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться с каждым днем.

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