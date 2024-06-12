Рекрутинг до ЗСУ. У Міноборони назвали кількість звернень і міста-лідери
До рекрутингових центрів вже звернулись понад 7000 українців, і для до 40% із них шукають вакансії в українській армії. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець.
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Перебуваючи на відкритті 23-го в країні центру рекрутингу української армії у Білій Церкві, він сказав, що серед лідерів за продуктивністю наразі можна виокремити центри у Львові, Запоріжжі та Харкові.
Центр у Києві відкрився пізніше, але також вже показує гарні результати, зазначив він.
Бежевець розповів, що на сьогодні центри рекрутингу отримали понад 7000 звернень, і є близько 2000 кандидатів, для яких підшукуються вакансії.
Таким чином до 40% людей, які звернулись, і надалі "знаходяться в цьому рекрутинговому процесі".
Він додав, що до кінця червня планують відкрити ще щонайменше три, а може і чотири рекрутингові центри. Де саме – не уточнив.
- На початку травня Бежевець казав, що потребу в нових військовослужбовцях різних спеціальностей мають передусім частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора.
- За даними Міноборони, станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах ЗСУ становило 1:3.
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