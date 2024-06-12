Рекрутинг до ЗСУ. У Міноборони назвали кількість звернень і міста-лідери

Станом на 12 червня відкрито вже 23 рекрутингові центри по всій Україні, а до кінця місяця планується відкрити ще щонайменше три

Ілюстративне фото - Міноборони

До рекрутингових центрів вже звернулись понад 7000 українців, і для до 40% із них шукають вакансії в українській армії. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Перебуваючи на відкритті 23-го в країні центру рекрутингу української армії у Білій Церкві, він сказав, що серед лідерів за продуктивністю наразі можна виокремити центри у Львові, Запоріжжі та Харкові.

Центр у Києві відкрився пізніше, але також вже показує гарні результати, зазначив він.

Бежевець розповів, що на сьогодні центри рекрутингу отримали понад 7000 звернень, і є близько 2000 кандидатів, для яких підшукуються вакансії.

Таким чином до 40% людей, які звернулись, і надалі "знаходяться в цьому рекрутинговому процесі".

Він додав, що до кінця червня планують відкрити ще щонайменше три, а може і чотири рекрутингові центри. Де саме – не уточнив.

На початку травня Бежевець казав, що потребу в нових військовослужбовцях різних спеціальностей мають передусім частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора.

За даними Міноборони, станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах ЗСУ становило 1:3.

Читайте також: 100 000, 70 000 і 50 000 грн: у Міноборони перелічили надбавки для військових ЗСУ