Минобороны: В октябре в приложении "Резерв+" появится функция рекрутинга

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

Сервис рекрутинга в мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" будет доступен в октябре. Об этом во время выступления на конференции IT Arena во Львове сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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С этим обновлением появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение "Резерв+" помимо базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы – один из важных шагов, которые мы делаем для этого", – сказала Черногоренко.

Она добавила, что постепенно функционал сервиса будет улучшаться, и призвала пользователей оставлять отзывы.

В начале поиска вакансии пользователям необходимо будет заполнить анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, командовании, достижениях и публикациях в медиа.

Особенностью сервиса является удобный процесс выбора вакансии и алгоритмы системы. Интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решение: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для отклонения.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+".

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

18 июня в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

29 августа Черногоренко заявила, что Минобороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

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