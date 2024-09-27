Міноборони: В жовтні у застосунку "Резерв+" з’явиться функція рекрутингу

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

Сервіс рекрутингу у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стане доступний у жовтні. Про це під час виступу на конференції IT Arena у Львові повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби – один із важливих кроків, які ми робимо для цього", – сказала Черногоренко.

Вона додала, що поступово функціонал сервісу буде покращуватися, і закликала користувачів залишати відгуки.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, командування, досягнення та публікації у медіа.

Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для відхилення.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+".

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

18 червня у застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

29 серпня Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

Читайте також: Росіяни поширюють фейкові Резерв+, щоб зібрати дані українців – Міноборони