У рекрутингових центрах ЗСУ найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та дроноводів

З усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони

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У рекрутингових центрах армії найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотників, повідомило Міністерство оборони.

За даними відомства:

→ 20 954 громадян звернулися до центрів станом на 13 жовтня;

→ з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони (приблизно чисельність бригади);

→ за останній тиждень звернулося 804 особи.

Центри рекрутингу дозволяють доєднатися не лише до ЗСУ, але й до інших структур – Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.

Загалом в Україні зараз функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня – адреси центрів та деталі можна подивитися тут.

Міноборони зауважило, що в цих центрах не роздають повісток, а консультації проводяться конфіденційно.

Інфографіка: Міноборони