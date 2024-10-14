У рекрутингових центрах ЗСУ найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та дроноводів
У рекрутингових центрах армії найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотників, повідомило Міністерство оборони.
За даними відомства:
→ 20 954 громадян звернулися до центрів станом на 13 жовтня;
→ з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони (приблизно чисельність бригади);
→ за останній тиждень звернулося 804 особи.
Центри рекрутингу дозволяють доєднатися не лише до ЗСУ, але й до інших структур – Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.
Загалом в Україні зараз функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня – адреси центрів та деталі можна подивитися тут.
Міноборони зауважило, що в цих центрах не роздають повісток, а консультації проводяться конфіденційно.
- У вересні Міноборони анонсувало, що сервіс рекрутингу у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стане доступний у жовтні.
- У Міноборони заявляли, що у середньому щомісяця в Україні до армії рекрутують понад 6000 людей.