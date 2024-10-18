Союзники говорят снижать мобилизационный возраст до 18, но это опасно – Зеленский

Президент подчеркнул, что пока нет планов по мобилизации с 18 лет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня снижать мобилизационный возраст до 18 лет – это "опасно". Об этом он заявил в интервью Єдиним новинам.

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По словам Зеленского, некоторые западные союзники считают правильным снизить мобилизационный возраст в Украине.

"У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим, для чего вводить изменения. Я считаю, что на сегодняшний день это опасно", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что у министерства обороны есть контракты, которые можно заключать по собственному желанию, в частности, в возрасте младше 25 лет, и что ведомство должно предлагать специальные контракты и условия.

Он также подчеркнул, что пока нет планов по мобилизации с 18 лет.