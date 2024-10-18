Союзники говорят снижать мобилизационный возраст до 18, но это опасно – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня снижать мобилизационный возраст до 18 лет – это "опасно". Об этом он заявил в интервью Єдиним новинам.
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По словам Зеленского, некоторые западные союзники считают правильным снизить мобилизационный возраст в Украине.
"У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим, для чего вводить изменения. Я считаю, что на сегодняшний день это опасно", – заявил глава государства.
Зеленский отметил, что у министерства обороны есть контракты, которые можно заключать по собственному желанию, в частности, в возрасте младше 25 лет, и что ведомство должно предлагать специальные контракты и условия.
Он также подчеркнул, что пока нет планов по мобилизации с 18 лет.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.
- Еще до соответствующего закона появилась информация о директиве командования Сухопутных войск, которая запрещает мобилизацию ограниченно годных лиц в возрасте 18-25 лет, подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде. Также эта директива ограничила призыв мужчин в возрасте 50+. Теперь их можно мобилизовать исключительно по отдельному распоряжению Генштаба.