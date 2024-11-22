ОГП: Чиновник ТЦК и врачи в Закарпатье отправляли "лечиться" уклонистов
В Закарпатье разоблачена схема уклонения от мобилизации, сообщили в Офисе генпрокурора. Среди подозреваемых оказались должностное лицо военкомата, медики и экс-правоохранители.
По данным ОГП, в группировку входили шесть человек: начальница отдела Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК СП), член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и один гражданский.
Как выяснило следствие, свою деятельность подозреваемые начали в 2023 году. Они помогали военнообязанным избегать мобилизации на основании поддельных медицинских заключений.
Схема была такой: военнообязанному устанавливали диагноз о психологических расстройствах, направляли на "лечение" в стационаре и получали документы о непригодности к военной службе. На основании так называемых белых билетов мужчины уезжали за границу во время войны.
Стоимость услуг колебалась от $4000 до $14 000. Правоохранители смогли зафиксировать два случая передачи средств на общую сумму $18 000.
Фигуранты получили подозрение в незаконной переправке лиц через границу и получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об отстранении их от должностей и избрании мер.
Продолжаются обыски и изучается медицинская документация.
- 14 ноября ГБР сообщило, что киевский правоохранитель переправлял уклонистов за границу за $10 000.
- 19 ноября сообщалось, что СБУ в трех областях разоблачила новые схемы для уклонистов. Задержаны чиновники МСЭК и больницы.
- 20 ноября в ГБР сообщили, что войска начали пополняться мужчинами с "белыми билетами". Раскрыта схема помощи уклонистам, шесть мужчин уже мобилизованы.