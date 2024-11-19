В трех областях разоблачили схемы для уклонистов, задержаны чиновники МСЭК и больниц – СБУ

Спецслужба отмечает, что за взятки от $1500 до $12 000 фигуранты помогали уклоняющимся избежать призыва на основании фиктивной инвалидности

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новых "схемы для уклонистов" – в частности, задержаны чиновники Медико-социальных экспертных комиссий и больниц. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет о схемах уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

В целом, правоохранители сообщили о задержании 13 организаторов и участников сделок в Киевской области, Львове и Одессе.

СБУ отмечает, что за взятки от $1500 до $12 000 фигуранты помогали уклоняющимся избежать призыва на основании фиктивной инвалидности.

В частности, в Киеве были задержаны заведующая отделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и ее сообщник, врач-травматолог, которые по данным следствия фальсифицировали истории болезней призывников.

В дальнейшем эти поддельные документы передавали МСЭК, где "клиентам" подтверждали фиктивные диагнозы и назначали группу инвалидности, утверждает спецслужба.

Во Львове же о подозрении сообщили бывшему председателю и трем чиновникам межрайонной МСЭК – СБУ заявляет, что те фальсифицировали истории болезней, а после этого выдавали мужчинам медицинские справки о непригодности к службе.

В Одессе были задержаны двое заведующих отделениями городских больниц и секретарь председателя местной МСЭК – по данным правоохранители, те продавали военнообязанным поддельные справки об инвалидности, а в незаконную деятельность привлекли четырех безработных, которые и подыскивали потенциальных клиентов.

Сейчас всем фигурантам сообщили о подозрениях по соответствующим статьям: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, незаконная переправка лиц через границу, совершенная организованной группой, злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой и служебный подлог.

Максимально им грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В понедельник, 18 ноября, президент Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы.

В частности, во время проведения экспертизы на заседании МСЭК по заявлению лица может присутствовать его адвокат, законный представитель, врач или специалист по реабилитации.