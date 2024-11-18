Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК

На заседании МСЭК по заявлению лица может присутствовать его адвокат, законный представитель, врач или специалист по реабилитации

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 18 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы. Об этом говорится в карточке закона №11225 на сайте Верховной Рады.

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Одно из изменений предполагает отмену обязанности проходить медицинское освидетельствование исключительно в МСЭК. Человеку предоставляется право самостоятельно определять форму своего участия в заседании (лично или онлайн). Это, по мнению авторов, снизит затраты времени и средств для пациентов.

Помимо этого во время проведения экспертизы на заседании МСЭК по заявлению лица может присутствовать его адвокат, законный представитель, врач или специалист по реабилитации.

К тому же присутствующие получают право осуществлять видео- или аудиофиксацию заседания МСЭК. Соответствующая запись может быть приобщена к материалам, подаваемым в случае обжалования принятого решения. Также новый закон предусматривает изменения в процессе обжалования решения комиссии.

Кроме того, МСЭК обяжут взаимодействовать с междисциплинарной реабилитационной командой (МГРК) и своевременно принимать решения по устойчивому ограничению жизнедеятельности и установлению статуса "лицо/ребенок с инвалидностью".

Выводы МСЭК будут вносить в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ), что упростит доступ врачей к данным, улучшит прозрачность и ускорит процедуры.

22 октября сообщалось, что МСЭК планируют ликвидировать до конца 2024 года.

1 ноября Кабмин одобрил законопроект, ликвидирующий старую систему МСЭК с 1 января 2025 года.

4 ноября соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.