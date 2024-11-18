Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

На засіданні МСЕК за заявою особи може бути присутній її адвокат, законний представник, лікар або фахівець з реабілітації

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 18 листопада, президент Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Про це йдеться у картці закону №11225 на сайті Верховної Ради.

Одна зі змін передбачає скасування обов'язку проходити медичний огляд виключно у МСЕК. Людині надається право самостійно визначати форму своєї участі у засіданні (особисто чи онлайн). Це, на думку авторів, зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів.

Крім цього, під час проведення експертизи на засіданні МСЕК за заявою особи може бути присутній її адвокат, законний представник, лікар або фахівець з реабілітації.

До того ж присутні отримують право здійснювати відео- чи аудіофіксацію засідання МСЕК. Відповідний запис може бути долучений до матеріалів, що подаються у разі оскарження ухваленого рішення. Також новий закон передбачає зміни у процесі оскарження рішення комісії.

Крім цього МСЕК зобов'яжуть взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК) та своєчасно ухвалювати рішення щодо стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу "особа/дитина з інвалідністю".

Висновки МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить доступ лікарів до даних, покращить прозорість і пришвидшить процедури.

22 жовтня повідомлялося, що МСЕК планують ліквідувати до кінця 2024 року.

1 листопада Кабмін схвалив законопроєкт, який ліквідує стару систему МСЕК з 1 січня 2025 року.

4 листопада відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.