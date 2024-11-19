У трьох областях викрили нові схеми для ухилянтів, затримано чиновників МСЕК та лікарень – СБУ

Спецслужба зазначає, що за хабарі від $1500 до $12 000 фігуранти допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивної інвалідності

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція викрили три нові "схеми для ухилянтів" – зокрема, затримано чиновників Медико-соціальних експертних комісій та лікарень. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Йдеться про схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Загалом, правоохоронці повідомили про затримання 13 організаторів та учасників оборудок у на Київщині, у Львові та Одесі.

СБУ зазначає, що за хабарі від $1500 до $12 000 фігуранти допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивної інвалідності.

Зокрема, у Києві було затримано завідувачку відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника, лікаря-травматолога, котрі за даними слідства фальсифікували історії хвороб призовників.

Надалі ці підроблені документи передавали до МСЕК, де "клієнтам" підтверджували фіктивні діагнози та призначали групу інвалідності, стверджує спецслужба.

У Львові ж про підозру повідомили колишній голові та трьом посадовцям міжрайонної МСЕК – СБУ заявляє, що ті фальсифікували історії хвороб, а після цього видавали чоловікам медичні довідки щодо непридатності до служби.

В Одесі були затримані двоє завідувачів відділень міських лікарень та секретар голови місцевої МСЕК – за даними правоохоронці, ті продавали військовозобов'язаним підроблені довідки про інвалідність, а до незаконної діяльності ще й залучили чотирьох безробітних, які й підшукували потенційних клієнтів.

Зараз усім фігурантам повідомили про підозри за відповідними статтями: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене організованою групою, зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою та службове підроблення.

Максимально їм загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У понеділок, 18 листопада, президент Зеленський підписав закон про удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Зокрема, під час проведення експертизи на засіданні МСЕК за заявою особи може бути присутній її адвокат, законний представник, лікар або фахівець з реабілітації.