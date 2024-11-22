ОГП: Посадовиця ТЦК та лікарі на Закарпатті відправляли "лікуватися" ухилянтів

За свої "послуги" підозрювані брали від $4000 до $14 000

Один із підозрюваних (Фото: ОГП)

На Закарпатті викрито схему ухилення від мобілізації, повідомили в Офісі генпрокурора. Серед підозрюваних виявилися посадовиця військкомату, медики та експравоохоронці.

За даними ОГП, до угруповання входили шестеро осіб: начальниця відділу Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК СП), членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин.

Як з'ясувало слідство, свою діяльність підозрювані розпочали у 2023 році. Вони допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації на підставі підроблених медичних висновків.

Схема була така: військовозобов'язаному встановлювали діагноз про психологічні розлади, направляли на "лікування" у стаціонарі та отримували документи про непридатність до військової служби. На підставі так званих білих квитків чоловіки виїжджали за кордон під час війни.

Вартість послуг коливалася від $4000 до $14 000. Правоохоронці змогли зафіксувати два випадки передання коштів на загальну суму $18 000.

Фігуранти отримали підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та одержанні неправомірної вигоди. Вирішується питання про відсторонення їх від посад та обрання запобіжних заходів.

Тривають обшуки та вивчається медична документація.