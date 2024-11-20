ДБР: Війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки

ДБР продовжує перевірки підозрюваних в ухиленні від мобілізації та тих, хто може їм допомагати

Затримання (Фото: ДБР)

Слідчі Державного бюро розслідувань ліквідували схему торгівлі так званими "білими" квитками для військовозобов'язаних чоловіків. Шестеро чоловіків, які намагалися уникнути служби в армії, вже мобілізовані, повідомили в Бюро.

ДБР разом із Нацполіцією встановили "клієнтів" одного з фігурантів кримінального провадження, який торгував цими "білими квитками". Схему ліквідували, а шістьох чоловіків скерували на військову-лікарську комісію.

Згідно з висновками медиків, не було підстав визнавати чоловіків непридатними до служби. На підставі цього начальник Шевченківського районного територіального центру комплектування Львова віддав наказ зарахувати їх до однієї з військових частин солдатами.

В ДБР зазначили, що робота з виявлення тих, хто намагається нажитися на мобілізації та тих, хто хоче уникнути її, триває. Продовжується перевірка інших осіб, які хотіли уникнути служби та виїхати за кордон.

"У разі виявлення таких, вони також будуть призвані на службу до Збройних Сил України", – підкреслили у ДБР.