ДБР: Війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
Слідчі Державного бюро розслідувань ліквідували схему торгівлі так званими "білими" квитками для військовозобов'язаних чоловіків. Шестеро чоловіків, які намагалися уникнути служби в армії, вже мобілізовані, повідомили в Бюро.
ДБР разом із Нацполіцією встановили "клієнтів" одного з фігурантів кримінального провадження, який торгував цими "білими квитками". Схему ліквідували, а шістьох чоловіків скерували на військову-лікарську комісію.
Згідно з висновками медиків, не було підстав визнавати чоловіків непридатними до служби. На підставі цього начальник Шевченківського районного територіального центру комплектування Львова віддав наказ зарахувати їх до однієї з військових частин солдатами.
В ДБР зазначили, що робота з виявлення тих, хто намагається нажитися на мобілізації та тих, хто хоче уникнути її, триває. Продовжується перевірка інших осіб, які хотіли уникнути служби та виїхати за кордон.
"У разі виявлення таких, вони також будуть призвані на службу до Збройних Сил України", – підкреслили у ДБР.
- 25 жовтня було викрито правоохоронця в Одеській області, якого підозрюють в тому, що він допомагав втекти чоловікам до Придністров'я. За свої "послуги" він брав $6500.
- 13 листопада в ДБР повідомили, що викрито помічника судді, який "розводив" чоловіків для ухилення від мобілізації. Йому може загрожувати дев'ять років тюрми.
- 14 листопада ДБР повідомило, що київський правоохоронець переправляв ухилянтів за кордон. Його "послуги" коштували $10 000.