Ровенский правоохранитель переправлял мужчин в Беларусь – ГБР
В Ровенской области местного правоохранителя и его товарища подозревают в организации схемы незаконной переправки мужчин в Беларусь. О подозрении должностному лицу сообщило Государственное бюро расследований в тесном взаимодействии с управлением внутренней безопасности пограничной службы.
По данным следствия, в ноябре 2024-го к правоохранителю обратились его знакомые с желанием нелегально выехать в Евросоюз, а тот предложил им переход в Беларусь, поскольку считал его более "безопасным".
Услуга стоила $8000 с человека, а помочь фигуранту должен был местный житель, тоже хорошо знакомый с пограничной местностью, объясняет ГБР.
Ведомство так описывает план правоохранителя: на собственном автомобиле он планировал перевезти "клиентов" из Ровно мимо всех блокпостов в одно из пограничных сел, далее до государственной границы мужчин должен был перевозить его сообщник, а переходить границу они должны были самостоятельно по предоставленным указаниям.
Однако, пишет ГБР, 12 декабря подозреваемого удалось задержать "на горячем" после получения $8000 от одного из "клиентов".
Обоим фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через границу, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Максимально им грозит девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности в течение трех лет и конфискацией имущества.
Суд избрал фигурантам меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 242 000 грн залога (примерно $5796).
- В ноябре подозрение получил киевский правоохранитель, который, по данным следствия, переправлял через границу мужчин призывного возраста.
В том же месяце правоохранители заявили о разоблачении новой незаконной схемы для пересечения границы в Ровенской области: "клиентов" прятали в разных домах.