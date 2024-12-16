Ровенский правоохранитель переправлял мужчин в Беларусь – ГБР

Фото: ГБР

В Ровенской области местного правоохранителя и его товарища подозревают в организации схемы незаконной переправки мужчин в Беларусь. О подозрении должностному лицу сообщило Государственное бюро расследований в тесном взаимодействии с управлением внутренней безопасности пограничной службы.

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По данным следствия, в ноябре 2024-го к правоохранителю обратились его знакомые с желанием нелегально выехать в Евросоюз, а тот предложил им переход в Беларусь, поскольку считал его более "безопасным".

Услуга стоила $8000 с человека, а помочь фигуранту должен был местный житель, тоже хорошо знакомый с пограничной местностью, объясняет ГБР.

Ведомство так описывает план правоохранителя: на собственном автомобиле он планировал перевезти "клиентов" из Ровно мимо всех блокпостов в одно из пограничных сел, далее до государственной границы мужчин должен был перевозить его сообщник, а переходить границу они должны были самостоятельно по предоставленным указаниям.

Однако, пишет ГБР, 12 декабря подозреваемого удалось задержать "на горячем" после получения $8000 от одного из "клиентов".

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через границу, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц, повторно.

Максимально им грозит девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности в течение трех лет и конфискацией имущества.

Суд избрал фигурантам меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 242 000 грн залога (примерно $5796).

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР