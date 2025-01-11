Национальная полиция заявила о проведении более 600 обысков по Украине и оглашении более 60 подозрений по поводу незаконной переправки людей через государственную границу.

Правоохранители утверждают, что за сутки ликвидировали почти 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 областях.

В частности, речь идет о переправке людей вне пунктов пропуска, подделке документов о состоянии здоровья, фиктивных внесениях данных в информационную систему "Шлях" и других схемах.

Среди фигурантов Нацполиция называет руководителей больниц разного уровня, должностных лиц территориальных центров комплектования, медико-социальных экспертных и военно-врачебных комиссий, а также гражданских лиц.

"Они предлагали военнообязанным разные схемы пересечения границы. Например, получить справку ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или сделать поддельные документы, предоставляющие право выезда за границу", – объясняют правоохранители.

По их данным, среди самых популярных предложений было пересечение границы за пределами пунктов пропуска: лесом, лодкой или в гидрокостюме по реке, в багажнике грузовика или женской одежде.

Нацполиция добавляет: потенциальных "клиентов" фигуранты подыскивали через знакомых и закрытые Telegram-каналы, стоили такие "услуги" от $5000 до $22 000 (в зависимости от способа незаконного пересечения границы), а полученные средства подозреваемые легализовали через покупки машин и недвижимости, в некоторых случаях деньги выводили в оффшоры.

Правоохранители заявили, что во время обысков были изъяты списки переправленных людей за 2024 год, фальшивые документы и печати различных государственных органов, оружие, черная бухгалтерия, наличные деньги в разной валюте.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В ведомстве акцентируют, что среди подозреваемых есть как рядовые исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня.

Максимально фигурантам грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на три года.

Нацполиция заявила о завершении первого этапа спецоперации, продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к таким схемам.

Над разоблачением работали следователи Нацполиции, оперативники Департамента стратегических расследований, Государственная пограничная служба, работники прокуратур и Офиса генерального прокурора с привлечением сотрудников ТЦК.

Государственное бюро расследований за 2024 разоблачило 120 чиновников, незаконно переправлявших украинцев за границу.