За год разоблачено более сотни чиновников ТЦК и МСЭК, переправлявших украинцев за границу

В 2024 году ГБР расследовало 287 связанных с этим дел

Иллюстративное фото: ГБР

Государственное бюро расследований за 2024 год разоблачило 120 чиновников, незаконно переправлявших украинцев за границу. Об этом сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.

В 2024 году бюро расследовало 287 связанных с этим дел.

Подозрение выдвинули 120 должностным лицам, а в суд был направлен 61 обвинительный акт. Среди подозреваемых часто встречались работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), врачи и правоохранители.

Общая сумма задокументированных взяток по делам, связанным с нелегальной переправкой военнообязанных через границу, составляет 11 млн 400 000 грн. Кроме того, было арестовано имущество подозреваемых на сумму почти 11 млн грн.

По словам Сапьян, для того чтобы переправить мужчин за границу, подозреваемые подделывали диагнозы, оформляли их в качестве волонтеров или водителей гуманитарных грузов, снимали с воинского учета из-за открытия фиктивных уголовных производств и т. п.

Также были популярны схемы, когда мужчин переводили через границу вне контролируемых пунктов или фальшиво женили на лицах с инвалидностью.

20 ноября 2024 года в ГБР сообщили, что войска пополняются теми, кто покупал себе "белые билеты". Уже шесть мужчин проходят службу.

22 ноября стало известно, что в Ровенской области разоблачили новую схему для побега за границу.

Также сообщалось, что сотрудница ТЦК и врачи отправляли "лечиться" уклонистов в Закарпатье.