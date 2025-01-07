Глава КГВА предлагает выпускать киевских чиновников за границу через СБУ и полицию

Тимур Ткаченко (Фото: Facebook)

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предлагает, чтобы командировки столичных чиновников за границу согласовывались Советом обороны Киева с участием Службы безопасности Украины и полиции. Соответствующее сообщение он опубликовал на странице в Facebook.

"На сегодняшний день согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны города. В контексте военного положения считаю целесообразным рассмотрение таких вопросов на Совете обороны", – говорится в сообщении.

Ткаченко подчеркивает, что все командировки финансируются за счет киевской общины, поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Таким образом, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, добавил он.

"Я инициирую привлечение Службы безопасности Украины и Национальной полиции к рассмотрению служебных командировок. Такой подход уже успешно применяют военные администрации в соседних областях", – подытожил Ткаченко.

Ткаченко стал главой КГВА 31 декабря 2024 года, заменив на этом посту Сергея Попко. Такой указ подписал президент Зеленский.

В марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 взрослых эвакуировали в Германию, сообщал омбудсмен Лубинец.

Немецкие сопроводители рассказали, что с начала эвакуации было 55 детей, хотя в распоряжении директора центра говорилось, что их должно быть 68. Где 13 детей – неизвестно.

Омбудсмен подозревал, что родственники чиновников могли использовать детей для выезда за границу. Служба по делам детей и семьи КГГА отвергла эти заявления, назвав их "предположениями".