Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации

Сергей Попко работал в должности главы КМВА с октября 2022 года

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 31 декабря подписал указ №897/2024 об увольнении Сергея Попко с должности главы Киевской городской военной администрации. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.

Президент уволил Попку с должности главы КМВА, он работал там с 24 октября 2022 года.

Указом №898/2024 Зеленский назначил новым главой Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В августе 2023 года Ткаченко был назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В сентябре 2024 года он вступил в должность заместителя министра развития общин и территорий.

8 ноября 2024 года был уволен Евгений Евтушенко с должности руководителя Никопольской районной военной администрации.

В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской ОВВ и увольнение предыдущего председателя последней.

30 декабря президент уволил председателей Киевской и Полтавской областных военных администраций.