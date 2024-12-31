Зеленский подписал закон о праве на отсрочку гражданским, прошедшим плен

Это произошло после обращения журналиста LIGA.net к президенту, Раде, Минобороны и Генштабу о предоставлении отсрочки от мобилизации бывшим пленникам

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом говорится в карточке документа.

20 ноября закон был передан на подпись президенту, а 31 декабря он был возвращен с подписью Зеленского.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию.

4 ноября журналист LIGA.net и бывший пленный Владимир Фомичев написал открытое обращение к президенту, Верховной Раде, Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ о предоставлении отсрочки от мобилизации бывшим пленным.

Закон был проголосован Верховной Радой 20 ноября 2024г.

30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 человек – 187 военных и двух гражданских.

Из них вернулись 11 военнослужащих 12 бригад специального назначения "Азов".