Зеленський підписав закон про право на відстрочку цивільним, які пройшли полон

Це відбулося після звернення журналіста LIGA.net до президента, Ради, Міноборони та Генштабу щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім полоненим

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону. Про це йдеться у картці документа.

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20 листопада закон був переданий на підпис президенту, а 31 грудня він був повернутий з підписом Зеленського.

Закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи [мається на увазі російський полон] через збройну агресію проти України. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

4 листопада журналіст LIGA.net та колишній полонений Володимир Фомічов написав відкрите звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім полоненим.

Закон був проголосований Верховною Радою 20 листопада 2024 року.

30 грудня з російського полону вдалося повернути 189 людей – 187 військових та двох цивільних.

З них повернулися 11 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення "Азов".