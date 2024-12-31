Зеленський підписав закон про право на відстрочку цивільним, які пройшли полон
Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону. Про це йдеться у картці документа.
20 листопада закон був переданий на підпис президенту, а 31 грудня він був повернутий з підписом Зеленського.
Закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи [мається на увазі російський полон] через збройну агресію проти України. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.
4 листопада журналіст LIGA.net та колишній полонений Володимир Фомічов написав відкрите звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім полоненим.
- Закон був проголосований Верховною Радою 20 листопада 2024 року.
- 30 грудня з російського полону вдалося повернути 189 людей – 187 військових та двох цивільних.
- З них повернулися 11 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення "Азов".