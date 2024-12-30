Україна повернула з російського полону 189 людей, зокрема "азовців" – фото

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Зеленського)

У понеділок, 30 грудня, в результаті обміну Україна повернула з російського полону 189 людей – 187 військових і двох цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, серед звільнених – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції, острова Зміїний, із різних напрямків фронту.

"Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських і Збройних Сил", – написав Зеленський.

Також вдалося звільнити двох цивільних людей, захоплених окупантами в Маріуполі.

Зеленський подякував команді, а також партнерам, зокрема ОАЕ, за допомогу в обміні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що це 59-й обмін з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом за цей час вдалося звільнити з російського полону вже 3956 людей.

У Коордштабі наголосили, що це один із найбільших обмінів. Серед звільнених:

→ 87 – військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО);

→ 43 – бійці Національної гвардії України;

→ 33 – військовослужбовці Державної прикордонної служби;

→ 24 – бійці Військово-морських сил ЗСУ.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського