Україна повернула з російського полону 189 людей, зокрема "азовців" – фото
У понеділок, 30 грудня, в результаті обміну Україна повернула з російського полону 189 людей – 187 військових і двох цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, серед звільнених – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції, острова Зміїний, із різних напрямків фронту.
"Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських і Збройних Сил", – написав Зеленський.
Також вдалося звільнити двох цивільних людей, захоплених окупантами в Маріуполі.
Зеленський подякував команді, а також партнерам, зокрема ОАЕ, за допомогу в обміні.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що це 59-й обмін з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом за цей час вдалося звільнити з російського полону вже 3956 людей.
У Коордштабі наголосили, що це один із найбільших обмінів. Серед звільнених:
→ 87 – військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО);
→ 43 – бійці Національної гвардії України;
→ 33 – військовослужбовці Державної прикордонної служби;
→ 24 – бійці Військово-морських сил ЗСУ.
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