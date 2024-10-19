Україна повернула з російського полону 95 людей – фото, відео
Фото: Коордштаб

Україна ввечері 18 жовтня повернула з російського полону 95 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину", – написав він.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що цей обмін вирізняється тим, що багато українців, які повертаються додому, раніше отримали так звані "судові вироки" від судової системи РФ. 

Серед них 28 осіб були засуджені до тривалих термінів ув'язнення, а 20 – до довічного покарання за те, що вони захищали Україну від агресора.

Серед звільнених з полону є нацгвардійці, військові моряки, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб

Раніше стало відомо, що з російського полону звільнили правозахисника, журналіста та активіста Максима Буткевича, який є співзасновником Центру прав людини ZMINA. 

У березні 2023 року терористична організація ЛНР "засудила" Буткевича, який воював у лавах ВСУ і потрапив у полон, до 13 років "колонії".

  • 13 вересня, добу тому, відбувся попередній обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей — військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".
  • До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.
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