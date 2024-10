Україна повернула з російського полону 95 людей – фото, відео

Україна ввечері 18 жовтня повернула з російського полону 95 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину", – написав він.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.



Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T