Україна повернула з російського полону 95 людей – фото, відео

Серед звільнених з полону є нацгвардійці, військові моряки, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони

Фото: Коордштаб

Україна ввечері 18 жовтня повернула з російського полону 95 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину", – написав він.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.



Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2024

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що цей обмін вирізняється тим, що багато українців, які повертаються додому, раніше отримали так звані "судові вироки" від судової системи РФ.

Серед них 28 осіб були засуджені до тривалих термінів ув'язнення, а 20 – до довічного покарання за те, що вони захищали Україну від агресора.

Серед звільнених з полону є нацгвардійці, військові моряки, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Раніше стало відомо, що з російського полону звільнили правозахисника, журналіста та активіста Максима Буткевича, який є співзасновником Центру прав людини ZMINA.

У березні 2023 року терористична організація ЛНР "засудила" Буткевича, який воював у лавах ВСУ і потрапив у полон, до 13 років "колонії".

13 вересня, добу тому, відбувся попередній обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей — військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.