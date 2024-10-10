У Росії померла полонена журналістка Рощина. Вона була погоджена на обмін

Вікторія Рощина (Фото: hromadske)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив смерть 27-річної української журналістки Вікторії Рощиної, яку у 2023 році росіяни взяли в полон. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби штабу Петро Яценко.

"Ми провели внутрішнє розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Тобто інформація про смерть Вікторії підтверджена", – сказав він.

Він зазначив, що наразі ведеться робота над тим, щоб встановити причину смерті української журналістки. Усіх, хто може виявитися винним у її смерті, будуть покарані, наголосив Яценко.

Перед цим про смерть Рощиної повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, батькові журналістки Володимиру Рощину надійшло повідомлення від російської сторони.

"Батькові української журналістки Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки. За офіційною інформацією від російської влади, це сталося в процесі етапування з Таганрога до Москви", — написав він, але згодом видалив публікацію.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net повідомив, що Рощина подавалася на обмін, її дані були в усіх необхідних базах та реєстрах. Кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну.

"Її етапували до Лефортово (СІЗО в Москві) для подальшого переміщення в Україну. Вона мала бути скоро вдома", – зазначив Юсов.

Вікторія перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію. Але спочатку Служба безпеки України, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.

Рощина співпрацювала з Радіо Свобода, Українською правдою, hromadske, Українським радіо, Цензор.НЕТ та телеканалом "UA:Перший".