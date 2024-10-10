В России умерла пленная журналистка Рощина. Она была согласована на обмен

Виктория Рощина (Фото: hromadske)

Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил смерть 27-летней украинской журналистки Виктории Рощиной, которую в 2023 году россияне взяли в плен. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы штаба Петр Яценко.

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"Мы провели внутреннее расследование, и, к сожалению, эта информация подтверждена. То есть информация о смерти Виктории подтверждена", – сказал он.

Он отметил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы установить причину смерти украинской журналистки. Все, кто может оказаться виновным в ее смерти, будут наказаны, подчеркнул Яценко.

Перед этим о смерти Рощиной сообщил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. По его словам, отцу журналистки Владимиру Рощину поступило сообщение от российской стороны.

"Отцу украинской журналистки Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери. По официальной информации от российских властей, это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву", — написал он, но впоследствии удалил публикацию.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что Рощина подавалась на обмен, ее данные были во всех необходимых базах и реестрах. Кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена.

"Ее этапировали в Лефортово (СИЗО в Москве) для дальнейшего перемещения в Украину. Она должна была быть скоро дома", – отметил Юсов.

Виктория перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна была добраться на оккупированные украинские территории через Россию. Однако сначала Служба безопасности Украины, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.

Рощина сотрудничала с Радио Свобода, Украинской правдой, hromadske, Украинским радио, Цензор.НЕТ и телеканалом "UA:Перший".