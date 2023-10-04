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Украинская журналистка пропала без вести на временно оккупированной территории

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 16:24
Украинская журналистка пропала без вести на временно оккупированной территории - Фото
Фото: hromadske

Украинская журналистка-фрилансер, лауреат премии "Мужество в журналистике-2022" Виктория Рощина пропала без вести на временно оккупированной территории. Об этом сообщил ряд украинских СМИ и Международный женский медиафонд (IWMF).

В пресс-релизе фонда отмечено, что Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года с временно оккупированной Россией украинской территории, откуда вела репортаж. С тех пор о ней ничего не было слышно.

Виктория Рощина (Фото: Instagram журналістки)

Журналистка освещала события полномасштабной войны, публикуясь в таких изданиях, как УП, hromadske и Радио Свобода.

Отец Рощиной сказал американскому изданию Daily Beast, что в СБУ подтвердили ему, что женщину захватили россияне. Украинские власти сказали семье, что в российских тюрьмах много "замороженных" украинцев, и она может быть среди них.

  • В 2022 году журналистка попала в плен к российским оккупантам: в марте прошлого года, когда она готовила материалы о военных действиях во временно оккупированных Донецкой и Запорожской областях, ее задержали российские силовики.
  • Рощину удерживали в плену в течение 10 дней, а впоследствии – освободили. Тогда она продолжила работу журналисткой на подконтрольных Украине территориях.

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Милана Головань
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