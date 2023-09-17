Мэра Херсона Колыхаева официально признали пленным оккупантами. Он находится в России

13 сентября Международный комитет Красного Креста официально подтвердил статус плененного оккупантами мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом рассказал Суспильному рассказал сын городского головы Святослав Колыхаев.

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"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колихаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном координационном кабинете штаба", – сказал Святослав.

О похищении Колыхаева российскими оккупантами стало известно 28 июня 2022 года.

Советник мэра Херсона Галина Ляшевская рассказывала LIGA.net, что утром, 28 июня, Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники мэрии Херсона, как только он вышел из машины, его сразу задержали сотрудники Росгвардии и, скорее всего, ФСБ.

"Они изъяли жесткие диски с компьютеров, раскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", – написала тогда Ляшевская.

25 апреля 2022 года оккупанты захватили здание Херсонского горсовета. На следующий день Колыхаев обратился в Офис Президента по поводу незаконного назначения оккупационных властей.

5 мая Колыхаев сообщил, что остается в городе и работает дистанционно. Снова сделал официальное заявление, обратившись к ОП.

28 июня оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении Колыхаева.

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