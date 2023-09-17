Мера Херсона Колихаєва офіційно визнали полоненим окупантами. Він перебуває в Росії

13 вересня Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно підтвердив статус полоненого окупантами мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це Суспільному розповів син міського голови Святослав Колихаєв.

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"Я зв'язався з Червоним Хрестом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених, і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я — не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", – сказав Святослав.

Про викрадення Колихаєва російськими окупантами стало відомо 28 червня 2022 року.

Радниця мера Херсона Галина Ляшевська розповідала LIGA.net, що вранці 28 червня Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники мерії Херсона, які залишилися. Щойно він вийшов з машини, його відразу затримали співробітники Росгвардії й, найімовірніше, ФСБ.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та відвезли", – написала тоді Ляшевська.

25 квітня 2022 року окупанти захопили будівлю Херсонської міськради. Наступного дня Колихаєв звернувся до Офісу президента з приводу незаконного призначення окупаційної влади.

5 травня Колихаєв повідомив, що залишається у місті та працює дистанційно. Знову зробив офіційну заяву, звернувшись до ОП.

28 червня окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку Колихаєва.

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