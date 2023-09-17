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Мера Херсона Колихаєва офіційно визнали полоненим окупантами. Він перебуває в Росії

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 14:27
Мера Херсона Колихаєва офіційно визнали полоненим окупантами. Він перебуває в Росії - Фото
Ігор Колихаєв (Фото: Facebook мера)

13 вересня Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно підтвердив статус полоненого окупантами мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це Суспільному розповів син міського голови Святослав Колихаєв.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених, і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я — не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", – сказав Святослав.

Про викрадення Колихаєва російськими окупантами стало відомо 28 червня 2022 року.

Радниця мера Херсона Галина Ляшевська розповідала LIGA.net, що вранці 28 червня Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники мерії Херсона, які залишилися. Щойно він вийшов з машини, його відразу затримали співробітники Росгвардії й, найімовірніше, ФСБ.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та відвезли", – написала тоді Ляшевська.

  • 25 квітня 2022 року окупанти захопили будівлю Херсонської міськради. Наступного дня Колихаєв звернувся до Офісу президента з приводу незаконного призначення окупаційної влади.
  • 5 травня Колихаєв повідомив, що залишається у місті та працює дистанційно. Знову зробив офіційну заяву, звернувшись до ОП.
  • 28 червня окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку Колихаєва. 

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Мілана Головань
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