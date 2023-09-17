Помер ексголова Херсонської ОДА Лагута, підозрюваний у шахрайстві та підробленні документів
17.09.2023, 13:24
Геннадій Лагута (Фото: Facebook)
У ніч проти 17 вересня помер колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Про це повідомило місцеве видання "Мост" з посиланням на власні джерела, згодом інформацію підтвердили в Херсонській ОВА.
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Обласна адміністрація пише, що 49-річний Лагута "передчасно пішов з життя". Подробиць не зазначають, причини смерті наразі невідомі.
Журналісти з посиланням на власні джерела пишуть, що Лагута нібито помер вночі в одній з київських лікарень.
Він обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Лагута був очільником Херсонщини на початку повномасштабного російського вторгнення. Президент Володимир Зеленський звільнив його указом від 9 липня.
- 3 лютого 2023 року СБУ вручила Лагуті підозру у шахрайстві та підробленні документів.
- Ексчиновника, зокрема, підозрюють у привласненні автомобіля, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.
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