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Помер ексголова Херсонської ОДА Лагута, підозрюваний у шахрайстві та підробленні документів

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 13:24
Помер ексголова Херсонської ОДА Лагута, підозрюваний у шахрайстві та підробленні документів - Фото
Геннадій Лагута (Фото: Facebook)

У ніч проти 17 вересня помер колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Про це повідомило місцеве видання "Мост" з посиланням на власні джерела, згодом інформацію підтвердили в Херсонській ОВА.

Обласна адміністрація пише, що 49-річний Лагута "передчасно пішов з життя". Подробиць не зазначають, причини смерті наразі невідомі.

Журналісти з посиланням на власні джерела пишуть, що Лагута нібито помер вночі в одній з київських лікарень.

Він обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Лагута був очільником Херсонщини на початку повномасштабного російського вторгнення. Президент Володимир Зеленський звільнив його указом від 9 липня.

  • 3 лютого 2023 року СБУ вручила Лагуті підозру у шахрайстві та підробленні документів.
  • Ексчиновника, зокрема, підозрюють у привласненні автомобіля, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.
Мілана Головань
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Херсонська ОДАГеннадій ЛагутаХерсонська ОВА
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