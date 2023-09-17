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Умер экс-глава Херсонской ОГА Лагута, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 13:24
Умер экс-глава Херсонской ОГА Лагута, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов - Фото
Геннадий Лагута (Фото: Facebook)

В ночь на 17 сентября умер бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Об этом сообщило местное издание "Мост" со ссылкой на собственные источники, впоследствии информацию подтвердили в Херсонской ОВА.

Областная администрация пишет, что 49-летний Лагута "преждевременно ушел из жизни". Никаких подробностей не предоставили, причины смерти пока неизвестны.

Журналисты со ссылкой на собственные источники пишут, что Лагута якобы умер ночью в одной из киевских больниц.

Он занимал должность главы Херсонской облгосадминистрации с октября 2021 года по июль 2022 года. Лагута был главой Херсонской области в начале полномасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский уволил его указом от 9 июля.

  • 3 февраля 2023 года СБУ вручила Лагуте подозрение в мошенничестве и подлоге документов.
  • Экс-чиновника, в частности, подозревают в присвоении автомобиля, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.
Милана Головань
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херсонская огаГеннадий ЛагутаХерсонская ОВА
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