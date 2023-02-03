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СБУ объявила экс-главе Херсонской ОВА о подозрении в мошенничестве и подделке документов

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 17:58
СБУ объявила экс-главе Херсонской ОВА о подозрении в мошенничестве и подделке документов - Фото
Геннадий Лагута (Фото: Геннадій Лагута/Facebook)

Служба безопасности вручила подозрение в мошенничестве и подделке документов бывшему главе Херсонской областной администрации, который занимал этот пост с октября 2021 по июль 2022 года. Об этом сообщает СБУ.

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Спецслужба не называет имени экс-чиновника, но известно, что в период с октября 2021 по июль 2022 года главой Херсонской ОВА был Геннадий Лагута.

Как отмечается, подозрение Лагуте объявлено по двум статьям – о подделке документов и мошенничестве.

В СБУ сообщили, что один из эпизодов, который сейчас расследует спецслужба, касается незаконного завладения имуществом.

В частности, экс-чиновника подозревают в присвоении автомобиля, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

По материалам следствия, весной 2022 года чиновник обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей".

В СБУ заявили, что в июле 2022 года Лагута якобы решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса и получил доверенность, уполномочившую его распоряжаться этим авто.

Затем, по данным СБУ, чиновник якобы "продал" этот автомобиль своему подчиненному, а на следующий день тот якобы обратно "перепродал" его своему руководителю.

СБУ сообщает, что сейчас на транспортное средство наложен арест.

"В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена поддельная подпись предпринимательницы", – говорится в сообщении.

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Наталія Медведєва
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сбу Геннадий Лагута Херсонская ОВА
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