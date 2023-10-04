Українська журналістка зникла безвісти на тимчасово окупованій території

Українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії "Мужність у журналістиці-2022" Вікторія Рощина зникла безвісти на тимчасово окупованій території. Про це повідомила низка українських ЗМІ та Міжнародний жіночий медіафонд (IWMF).

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У пресрелізі фонду зазначено, що Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року з тимчасово окупованої Росією української території, звідки вела репортаж. Відтоді про неї нічого не було чутно.

Журналістка висвітлювала події повномасштабної війни, публікуючись у таких виданнях як УП, hromadske та Радіо Свобода.

Батько Рощиної сказав американському виданню Daily Beast, що в СБУ підтвердили йому, що жінку захопили росіяни. Українська влада сказала родині, що в російських в’язницях багато "заморожених" українців, і вона може бути серед них.

У 2022 році журналістка потрапила у полон до російських окупантів: у березні минулого року, коли вона готувала матеріали про воєнні дії у тимчасово окупованих Донецькій та Запорізькій областях, її затримали російські силовики.

Рощину утримували у полоні протягом 10 днів, а згодом – звільнили. Тоді вона продовжила працювати журналісткою на підконтрольних Україні територіях.

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