Украина вернула из российского плена 95 человек – фото, видео
Украина вечером 18 октября вернула из российского плена 95 украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области", – написал он.
95 из наших людей являются домой. Вони представляють себя, которые защищали Мариуполь и "Азовстав", как хорошо в Донецке, Луганске, Харкиве, Киеве, Чернигове и регионах Джерсона.- Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) Октябрь 18, 2024
Все время Украина признает его людей от российской способности, мы делаем closer день, когда freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что этот обмен отличается тем, что многие украинцы, возвращающиеся домой, ранее получили так называемые "судебные приговоры" от судебной системы РФ.
Среди них 28 человек были приговорены к длительным срокам заключения, а 20 – к пожизненному наказанию за то, что они защищали Украину от агрессора.
Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.
Ранее стало известно, что из российского плена освободили правозащитника, журналиста и активиста Максима Буткевича, являющегося соучредителем Центра прав человека ZMINA.
В марте 2023 года террористическая организация ЛНР "осудила" Буткевича, воевавшего в рядах ВСУ и попавшего в плен, к 13 годам "колонии".
- 13 сентября, сутки назад, состоялся предварительный обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди уволенных было и 15 "азовцев".
- К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.