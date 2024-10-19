Украина вернула из российского плена 95 человек – фото, видео

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны

Фото: Коордштаб

Украина вечером 18 октября вернула из российского плена 95 украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области", – написал он.

95 из наших людей являются домой. Вони представляють себя, которые защищали Мариуполь и "Азовстав", как хорошо в Донецке, Луганске, Харкиве, Киеве, Чернигове и регионах Джерсона.



Все время Украина признает его людей от российской способности, мы делаем closer день, когда freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) Октябрь 18, 2024

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что этот обмен отличается тем, что многие украинцы, возвращающиеся домой, ранее получили так называемые "судебные приговоры" от судебной системы РФ.

Среди них 28 человек были приговорены к длительным срокам заключения, а 20 – к пожизненному наказанию за то, что они защищали Украину от агрессора.

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Ранее стало известно, что из российского плена освободили правозащитника, журналиста и активиста Максима Буткевича, являющегося соучредителем Центра прав человека ZMINA.

В марте 2023 года террористическая организация ЛНР "осудила" Буткевича, воевавшего в рядах ВСУ и попавшего в плен, к 13 годам "колонии".

13 сентября, сутки назад, состоялся предварительный обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди уволенных было и 15 "азовцев".

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.